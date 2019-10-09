HABER

Adıyaman'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 19:11 | Son Güncelleme

Adıyaman'da FETÖ/PDY operasyonu

Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Organize ve Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen Hasari B, Sabri B, Yunus K, Muharrem B, Mazhar D, Osman Esat S, Mehmet A, Zeynep U. ve Vecihe E. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Her anını kaydetti! 19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü ekipleri harekete geçirdiHer anını kaydetti! 19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü ekipleri harekete geçirdi
Osmangazi’nin stratejik plânı kabul edildiOsmangazi’nin stratejik plânı kabul edildi
Çerkeslerden ‘Barış Pınarı Harekatı’na destekÇerkeslerden ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY soruşturması ByLock Adıyaman gözaltı

En Çok Okunan Haberler

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

İşte patlama anı! Kahreden olayın yeni görüntüleri çıktı

İşte patlama anı! Kahreden olayın yeni görüntüleri çıktı

Türk ekonomisi için önemli açıklama

Türk ekonomisi için önemli açıklama

Herkes gider Mersin'e Kenan gider tersine!

Herkes gider Mersin'e Kenan gider tersine!

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Pınarı'nda TSK'ya 'Koral' kalkanı! Koral nedir?

Barış Pınarı'nda TSK'ya 'Koral' kalkanı

Diyarbakır'da HDP binası önünde gerginlik! 'HDP'yi yakarım' Uçaklar operasyon için kalkınca...

HDP binası önünde gerginlik! 'HDP'yi yakarım' Uçaklar operasyon için kalkınca...

Barış Pınarı Harekatı sonrasında internet ve GSM operatörleri de kapatıldı

İnternet ve GSM operatörleri kapatıldı

Şanlıurfa'da "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

Şanlıurfa 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi!

Son dakika: Ceylanpınar ilçe merkezine havan mermisi, Nusaybin'e roket atıldı

Ceylanpınar'a havan, Nusaybin'e roket!

Suriye sınırında mesaj namlunun ucunda!

Suriye sınırında mesaj namlunun ucunda!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.