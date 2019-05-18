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Adıyaman’da filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 12:59 | Son Güncelleme

Polisin ışıklarda önünü kestiği uyuşturucu satıcısı aracıyla geri geri kaçmak isterken başka bir araca çarptı.

Adıyaman’da filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu

Polisin ışıklarda önünü kestiği uyuşturucu satıcısı aracıyla geri geri kaçmak isterken başka bir araca çarptı. Polisin havaya ateş açtığı olay güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, önceki gece Adıyaman girişindeki Sanayi Kavşağı Trafik ışıklarında meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin takip ettiği Musa K. isimli şahıs Sanayi Kavşağı’nda kırmızı ışıklarda beklediği esnada polis operasyon yaptı.
Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri araç ile şüpheli şahsın kullandığı otomobilin önünü kesti. Polisi gören şahıs otomobil ile geri geri kaçmak istedi. Geri geri kaçarken arkada bulunan ve ışıklarda bekleyen bir minibüse çarptı.
Otomobilden inerek kaçmak isteyen şahsı yakalamak için polis havaya 3 el uyarı ateşi açtı. Şahıs polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yaşanan bu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Gözaltına alınan şahsın içinde bulunduğu otomobilde polis ekiplerinin yaptığı aramada 20 gram Bonzai maddesi ve 1 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Şüpheli şahıs sorgulanmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şahsın daha önceden de uyuşturucu kullanmaktan çok sayıda kaydının olduğu öğrenildi.

Adıyaman’da filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu

Adıyaman’da filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu

Adıyaman’da filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu

Adıyaman’da filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu

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