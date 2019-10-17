Adıyaman'da firari asker hırsızlıktan tutuklandı

Adıyaman'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan firari asker tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evden cep telefonu hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Ş.B. olduğunu tespit etti.

Kent merkezinde gözaltına alınan Ş.B, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Öte yandan zanlının yaklaşık 2 ay önce Edirne'deki birliğinden firar ettiği öğrenildi.

