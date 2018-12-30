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Adıyaman'da fıstık hırsızlığına tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 20:06 | Son Güncelleme

Adıyaman'da fıstık hırsızlığına tutuklama

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Antep fıstığı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Toklu ve Boncuk köyünden 2 bin 500 kilogram Antep fıstığının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Müştekilerin bilgilerine başvuran ve yol güzergahındaki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin S.Ö, R.A. ve M.K. olduğunu tespit etti.

Adreslerinde gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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fıstık hırsızlık zanlı

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