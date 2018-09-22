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Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 13:49 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, polisin düzenlediği operasyonda fuhuş yaptığı iddia edilen 5 kadın gözaltına alındı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, polisin düzenlediği operasyonda fuhuş yaptığı iddia edilen 5 kadın gözaltına alındı.
Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte para karşılığı fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İnternet ve telefon aracılığıyla anlaştıkları kişilerle para karşılığı fuhuş yaptığı öne sürülen isimleri açıklanmayan 5 kadın gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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