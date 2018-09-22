Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, polisin düzenlediği operasyonda fuhuş yaptığı iddia edilen 5 kadın gözaltına alındı.
Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte para karşılığı fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İnternet ve telefon aracılığıyla anlaştıkları kişilerle para karşılığı fuhuş yaptığı öne sürülen isimleri açıklanmayan 5 kadın gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi
Mustafa Sarıgül: İnşallah yüzde 70’i yakalayacağız
Cinsel organlarına deterjan sürüp öldüler!
Twitter'dan korkutan açıklama: Virüs tespit edildi
Nagehan Alçı hastaneye kaldırıldı
Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti
Trump'ı kızdıracak sözler: Kaderi Saddam gibi olacak
'Doktorum' diyerek çocukların fotoğrafını isteyen sapık tutuklandı
Aksaray'da vahşet! Bir insan babasına bunu nasıl yapar
Apple'ın son telefonu iPhone XS'de bomba özellik
Trigeminal Nevralji nedir? Trigeminal Nevralji belirtileri nelerdir? Trigeminal Nevralji ağrısı nasıl geçer?
30 yıldır dışarı adım dahi atamıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum