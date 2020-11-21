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Adıyaman’da gaz bombası bulundu

21.11.2020 17:01 | Son Güncelleme:
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Adıyaman kent merkezinde bulunan bir köprünün istinat duvarının yanında işçiler ‘el bombası bulduk’ ihbarında bulundu.

Adıyaman kent merkezinde bulunan bir köprünün istinat duvarının yanında işçiler ‘el bombası bulduk’ ihbarında bulundu. Bulunan bombanın gaz bombası olduğu ortaya çıktı.
Bomba, Millet Bahçesinin yapılacağı Alitaşı Mahallesi Alitaşı Köprüsünün istinat duvarının dibinde bulundu. Köprünün bulunduğu yerde internet alt yapısıyla ilgili çalışma yapan işçilerden birisi yerdeki bombayı tesadüfen fark etti.
İşçiler, polise ‘el bombası bulduk’ ihbarında bulundu. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldı.
Polis ekipleri bombayı incelediklerinde gaz bombası olduğunu tespit etti. Gerekli inceleme sonrasında gaz bombası olay yerinden alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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