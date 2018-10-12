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Adıyaman'da Gazze'deki ambargolara tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 14:23 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde sivil toplum kuruluşu üyeleri tarafından Gazze'ye uygulanan ambargolara tepki gösterildi.

Adıyaman'da Gazze'deki ambargolara tepki

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde sivil toplum kuruluşu üyeleri tarafından Gazze'ye uygulanan ambargolara tepki gösterildi.
Cuma namazı çıkışında Demokrasi Parkı önünde düzenlenen basın açıklamasına Ak Parti milletvekilleri Ahmet Aydın ve İbrahim Halil Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, siyasi parti ve STK temsilcileri ile İHH gönüllüleri katıldı.
Kalabalık, Gazze'ye uygulanan kara, hava ve deniz ablukasını, 12'nci yılında kınayarak yardım çağrısında bulundu. Grup adına açıklama yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şubesi Başkanı Mahmut İzci, şunları söyledi:
"2 milyon nüfusu ile yüzölçümüne göre dünyanın en yoğun şehirlerinden biri olan Gazze, yıllardır ambargo ve abluka altında nefes almaya ve yaşamaya çalışıyor. Mısır ve işgalci İsrail rejiminin sınır kapılarını kapalı tutarak bölgeyi adeta bir açık hava hapishanesine çevirmeleri, Gazze’de hayatı durdurma noktasına getirdi. Gazze Şeridi’ne uygulanan kara, hava ve deniz ablukası, 12'nci yılında artarak devam ediyor. Bu abluka, Gazze Şeridi’nde yaşayan 2 milyon Filistinli'yi hedef almış durumda. Abluka, 2006’dan bu yana arkasında 4 bin 631’den fazla şehit ve 21 bin 426 yaralı bıraktı. Bu saldırılar ve işgal planları sebebiyle toplam yerleşim birimlerinin yüzde 77’sine denk gelen 292 bin 502 ev yıkıldı veya zarar gördü."
Yapılan açıklamanın ardından toplanan kalabalık bir süre slogan atarak daha sonra okunan duanın ardından dağıldı.
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Adıyaman'da Gazze'deki ambargolara tepkiAdıyaman'da Gazze'deki ambargolara tepkiAdıyaman'da Gazze'deki ambargolara tepki

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