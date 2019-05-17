Adıyaman'da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah erken saatlerde Adıyaman- Şanlıurfa karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Ramiz Deniz yönetimindeki 63 K 9075 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak takla attıktan sonra devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Ali Aslan (39) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarılan yaralılar ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

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