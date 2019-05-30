Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yenikent Mahallesi, Merinos kavşağında meydana geldi. Suriye uyruklu Cemal Mansur yönetimindeki 63 MA 1073 plakalı hafif ticari araç ile kavşaktan geçen Abdullah İncibaş yönetimindeki 02 HS 794 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobildeki Nazlı Sucu ve araçtaki Suriye uyruklu Turkıye Mahsun yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hamile Turkıye Mahsun yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI



