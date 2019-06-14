HABER

Adıyaman'da hafif ticari araçla bisiklet çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 11:56 | Son Güncelleme

Kazada devrilen araçtaki 2 kişi ile karne aldıktan sonra bisikletiyle evine dönen lise öğrencisi yaralandı

Adıyaman'da hafif ticari araçla bisikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bünyamin Çalgan idaresindeki 06 APL 11 plakalı hafif ticari araç, Fatih Mahallesi Sakarya Caddesi'nde karne aldıktan sonra evine dönen Muhammed Emin Tatar'ın kullandığı bisikletle çarpıştı.

Kazada devrilen aracın sürücüsü ile aynı araçtaki Meral Çalgan ve Tatar yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tatar, gazetecilere yaptığı açıklamada, karnesini alıp eve döndüğünü belirterek, "Bisikletimle evime giderken nasıl oldu bilemedim ve kaza yaptım. Sağlık durumum iyi. Arabanın takla attığını görünce de korktum ve babamı aradım." diye konuştu.

PARTNERSon hali doktoru bile şoke etti! Önce bebeğini sonra da saçlarını kaybetti ama...Son hali doktoru bile şoke etti! Önce bebeğini sonra da saçlarını kaybetti ama...
Kazada ölen Aysel öğretmenin sınıfında hüzünlü karne töreniKazada ölen Aysel öğretmenin sınıfında hüzünlü karne töreni
Jandarma teşkilatının 180. yıl gururuJandarma teşkilatının 180. yıl gururu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman bisiklet karne dönüşü trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Karar verildi! Rus polislere Türkiye izni çıktı!

Karar verildi! Rus polislere Türkiye izni çıktı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 14 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Dolmabahçe Tüneli’nde korkunç kaza! Metrelerce sürüklendi

Dolmabahçe Tüneli’nde korkunç kaza!

İncirlik Hava Üssü'ne ait akaryakıtı satarken yakalandı

İncirlik Hava Üssü'ne ait akaryakıtı satarken yakalandı

Son dakika: Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı açıklandı

Öldürülen terörist sayısı açıklandı

Son dakika! Pendik'te fabrikada yangın

İstanbul'da korkutan yangın!

Süper Loto sonuçları 13 Haziran: 22 milyonluk dev ikramiye tek kişiye çıktı!

22 Milyon TL tek kişiye çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.