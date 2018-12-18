HABER

Adıyaman'da hakkında yakalama kararı çıkarılan FETÖ üyesi Adana'da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 18:07 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan, örgütün askeri öğrenci genel mesul sorumlusu M.B.G., Adana'da gaybubet evinde yakalanarak Adıyaman'a getirildi.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan, örgütün askeri öğrenci genel mesul sorumlusu M.B.G., Adana'da gaybubet evinde yakalanarak Adıyaman'a getirildi.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 2 yıl önce yakalama kararı alınan 'Bilal' kod adlı M.B.G., Adana'da polisin düzenlediği operasyonla örgütün gaybubet evinde yakalandı. Örgütün askeri öğrenci genel mesul sorumlusu olduğu öğrenilen M.B.G., sorgulanmak üzere Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

PARTNERÇırılçıplak soyunup otobüste direk dansı yaptı!Çırılçıplak soyunup otobüste direk dansı yaptı!
Samsun'daki PKK operasyonunda 2 tutuklamaSamsun'daki PKK operasyonunda 2 tutuklama
Evlerden hırsızlık yapan 5'i kadın 6 kişi tutuklandıEvlerden hırsızlık yapan 5'i kadın 6 kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de deprem! Hepsi görevden alındı

AK Parti'de deprem! Hepsi görevden alındı

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki'yle ilgili flaş iddia! Erdoğan: Hulusi Bey önerdi! Yanıldık

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki'yle ilgili flaş iddia! Erdoğan: Hulusi Bey önerdi! Yanıldık

Fibabanka kredi alacaklarını Sümer Varlık Yönetim`e devretti

Fibabanka kredi alacaklarını Sümer Varlık Yönetim`e devretti

Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

CHP İstanbul, Ankara, Mersin, Bursa ve Adana büyükşehir adayları belli oldu iddiası

CHP İstanbul, Ankara, Mersin, Bursa ve Adana büyükşehir adayları belli oldu iddiası

Muharrem İnce'den flaş 'Fatih Portakal' açıklaması

Muharrem İnce'den flaş 'Fatih Portakal' açıklaması

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrenci servisinde mide bulandıran olay

Öğrenci servisinde mide bulandıran olay

'Aldatıyorsun' dedi, tüfekle öldürdü!

'Aldatıyorsun' dedi, kabusu yaşattı!

Bu da Trabzonlu vatandaşın kış bahçesi

Bu da Trabzonlu vatandaşın kış bahçesi

Amatör balıkçının oltasına takıldılar! Her şey 4 saatte oldu

Amatör balıkçının oltasına takıldılar! Her şey 4 saatte oldu

6 çocuk babası! Ağlaya ağlaya izledi

6 çocuk babası! Ağlaya ağlaya izledi

Sivas kangalları Anadolu'nun kar leoparları

Yazın ölüyor, kışın yeniden doğuyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.