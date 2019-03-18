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Adıyaman'da HDP'li aday ve 3 kişiye terör propagandasından gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 16:15 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde jandarma, terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiası ile aralarında Pınarbaşı Belde Belediye Başkan adayı HDP'li H.U.'nun da aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.

Selim SONKAYA/ ÇELİKHAN(Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde jandarma, terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiası ile aralarında Pınarbaşı Belde Belediye Başkan adayı HDP'li H.U.'nun da aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler terör örgütü PKK propagandası yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, Çelikhan'ın Pınarbaşı Beldesi Belediye Başkan adayı HDP'li H.U'nun da aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. H.U.'nun seçim çalışmalarını yürütürken terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürüldü.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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