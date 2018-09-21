Adıyaman'da hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Adıyaman'da ekmek aracından para çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.
Ulucami Mahallesi'nde ekmek taşıma aracı, market ve bakkallara ürün bırakmak için durduruldu. Bu sırada bir kişi araçtan 350 lira çaldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mahalledeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasından hırsızlık yapan zanlının kimliğini belirledi.
Kent merkezinde yakalanan K.Y, emniyete götürüldü. Zanlının hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyede sevk edilen zanlı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Zanlının, emniyetteki ifadesinde, çaldığı parayla uyuşturucu alıp satmak istediğini söylediği öğrenildi.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, zanlının, park halindeki ekmek taşıma aracından para alması yer alıyor.
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