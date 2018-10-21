Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hacı Ömer Mahallesi'nde farklı zamanlarda meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.
Mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelinin E.K. olduğunu tespit etti. Barbaros Mahallesi'nde kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin üst aramasında iki gram eroin ele geçirildi.
İş yerlerinden çaldığı belirlenen iki bilgisayar ve bir cep telefonu ise sattığı yerlerden alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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