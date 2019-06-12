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Adıyaman'da hububat üretiminde verim artışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 13:03 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan: - "Geçen yıl 650 bin dekar alanda arpa üretimi yapılırken, bu yıl 530 bin dekar alanda üretim yapılıyor. Bu yıl geçen yıla oranla fazla yağış aldığımız için arpa rekoltesinde herhangi bir azalma söz konusu değil. Hatta geçen yıla göre rekoltede yüzde 10 artış söz konusu"

Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Adıyaman'da, arpa ve buğdayın ekim alanları daralmasına karşın, etkili yağışların verimi artırdığı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, arpa ve buğday hasadının sürdüğü Taşpınar köyünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Adıyaman genelinde hububat ekim alanlarında ciddi azalma olduğunu söyledi.

Çiftçilerin çoğunun hububat ekmeyi bırakıp bakliyata yöneldiğini ifade eden Alan, "Geçen yıl 650 bin dekar alanda arpa üretimi yapılırken, bu yıl 530 bin dekar alanda üretim yapılıyor. Bu yıl geçen yıla oranla fazla yağış aldığımız için arpa rekoltesinde herhangi bir azalma söz konusu değil. Hatta geçen yıla göre rekoltede yüzde 10 artış söz konusudur. Arpada geçen yıl 247 bin ton rekolte elde etmiştik. Adıyaman arpa üretiminde Türkiye'de 14'üncü sırada." diye konuştu.

Geçen yıl 800 bin dekar alanda ise buğday üretimi yapıldığını anımsatan Alan, bu yıl ekim alanının 615 bin dekara gerilediğini kaydetti.

Etkili olan yağışların buğday rekoltesini de olumlu etkilediğini vurgulayan Alan, "Geçen yıl buğdayda 250 bin ton rekolte gerçekleşmişti. Ekim alanı daralmasına rağmen bu yıl da aynı rekolteyi bekliyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Adil Alan Arpa ve buğday hasat zamanı

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