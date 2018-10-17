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Adıyaman'da İçişleri Bakanlığının Aranan Terörist Listesi'nde gri kategoride yer alan "Zülfikar" kod adlı Yusuf Tunç ölü olarak ele geçirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 19:50 | Son Güncelleme

Adıyaman'da İçişleri Bakanlığının Aranan Terörist Listesi'nde gri kategoride yer alan "Zülfikar" kod adlı Yusuf Tunç ölü olarak ele geçirildi.


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Anahtar Kelimeler:
terör örgütü pkk

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