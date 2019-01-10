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Adıyaman'da içme suyu borusu patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 19:35 | Son Güncelleme

Adıyaman'da içme suyu borusu patladı

Adıyaman'ın Kahta ilçesine içme suyu taşıyan ana isale hattı, buzlanma nedeniyle patladı.

Alınan bilgiye göre, Kahta-Siverek kara yolu Erikdere köyü yakınlarında bulunan ve Kahta ilçesine su taşıyan ana isale hattı, buzlanma nedeniyle suyun sıkışması sonucu patladı.

Patlayan içme suyu, yola doğru metrelerce yükseğe fışkırdı. Yoldan geçen sürücüler cep telefonları ile fışkıran suyu görüntüledi.

Vatandaşlar durumu jandarma ve Kahta Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Belediye ekipleri, hattın onarılması için çalışmalarına devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
ana boru içme suyu Kahta-Siverek yolu

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