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Adıyaman'da ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımı

30.01.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımı

Adıyaman'da ihtiyaç sahibi ailelere odun ve kömür yardımında bulunuldu.

Rahmet Eli Yetimler Derneği Adıyaman Şubesi ekiplerince kar yağışının etkili olduğu kentte belirlenen ihtiyaç sahibi yaklaşık 20 aileye 5 torba kömür ile 2 torba odun yardımı yapıldı.

Derneğin Adıyaman Temsilcisi Şaban Tunçmen, AA muhabirine, kar yağışının etkili olduğu ilk günden bu yana kentte ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Özellikle yetim, mağdur ve muhtaçlara umut olmaya çalıştıklarını belirten Tunçmen, "İlimizde kar yağışının başlamasının ardından hemen ihtiyaç sahibi ailelere ulaşarak onlara yakacak yardımında bulunmaya başladık. Her gün ailelerimize ulaşıyoruz ve onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Allah hayırseverlerimizden razı olsun. Bugün de ailelerimizi ziyaret ederek onlara odun ve kömür yardımında bulunduk." dedi.

İhtiyaç sahiplerinden Nafiye Yoldaş da hayır sahipleri ve dernek yetkililerine teşekkür ederek, hayırlarının kabul olmasını diledi.

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