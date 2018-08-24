Adıyaman'da iki çocuğunu öldüren baba intihar etti

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki kızını öldüren baba intihar etti.
Turgut Özal Mahallesi'nde yaşayan Aziz Kaya, henüz bilinmeyen nedenle kızları Vesile (20) ve Işıl Kaya'yı (18) evde silahla ateş ederek öldürdü.
Aziz Kaya, daha sonra aynı silahla intihar etti.
Silah seslerini duyanların haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemelerin ardından baba ve kızlarının cesetleri, Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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