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Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 23:24 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 4 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi gözaltına alındı.
Kavga, akşam saatlerinde Atatürk Caddesi üzerindeki Demokrasi Parkı'nda meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle iki grup birbirine tekme- yumrukla saldırdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis sevk edildi. Polis, uyarılara rağmen kavgayı sonlandırmayan tarafları biber gazı kullanarak ayırdı. Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kavgayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 4 gözaltıAdıyaman'da iki grup arasında kavga: 4 gözaltıAdıyaman'da iki grup arasında kavga: 4 gözaltıAdıyaman'da iki grup arasında kavga: 4 gözaltı

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