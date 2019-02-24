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Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 4 yaralı, 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2019 21:51 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan tekmeli- yumruklu kavgada 4 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 4 yaralı, 5 gözaltı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan tekmeli- yumruklu kavgada 4 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.
Kaza, akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki kişi sokakta karşılaşınca bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. İki tarafında arkadaşlarının olaya katılmasıyla tartışma kavgaya dönüştü. Tekmeli- yumruklu kavgayı gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kavgayı sonlandırarak olaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı. Kavgada yaralandığı belirlenen 4 kişi ise olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

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Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 4 yaralı, 5 gözaltıAdıyaman'da iki grup arasında kavga: 4 yaralı, 5 gözaltıAdıyaman'da iki grup arasında kavga: 4 yaralı, 5 gözaltıAdıyaman'da iki grup arasında kavga: 4 yaralı, 5 gözaltı

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