HABER

Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 17:44 | Son Güncelleme

Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 5 yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yenigüven köyünde aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakiler, sopalarla birbirlerine saldırdı.

Kavgada Mustafa B, Saime B, Hanım B, İsmail B. ve Mehmet Emin B, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

PARTNERSeks Adası'nda yaşadıklarını anlattı: Sadece 15 dakikada...Seks Adası'nda yaşadıklarını anlattı: Sadece 15 dakikada...
Batan teknedeki yakınlarının bulunmasını istedilerBatan teknedeki yakınlarının bulunmasını istediler
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandıMotosiklet kazasında hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman husumet ki grup arasında çıkan kavga

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Cezmi Ersöz: Türkiye halkı sevişmeyi bilmiyor; eş değiştirme evliliğin ömrünü uzatabilir

Cezmi Ersöz: Türkiye halkı sevişmeyi bilmiyor; eş değiştirme evliliğin ömrünü uzatabilir

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Bakan Prof. Dr. İsmail Karakuyu hayatını kaybetti

Eski Bakan Prof. Dr. İsmail Karakuyu hayatını kaybetti

İtfaiyede defile krizi! Sosyal medyada olay oldu, görevden alındı

İtfaiyede defile krizi! Sosyal medyada olay oldu, görevden alındı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

'Balıkçı Kenan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

'Balıkçı Kenan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Arızalanan yolcu gemisini vatandaşlar halatla çekti!

Arızalanan yolcu gemisini vatandaşlar halatla çekti!

Temizlik görevlisi, kadınların soyunma odasına gizli kamera koydu!

Temizlik görevlisi, kadınların soyunma odasına gizli kamera koydu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.