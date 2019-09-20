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Adıyaman'da iki grup arasında taşlı-sopalı kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 00:21 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, iki grup arasında borç-alacak nedeniyle çıkan taşlı-sopalı kavgada 2 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da iki grup arasında taşlı-sopalı kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, iki grup arasında borç-alacak nedeniyle çıkan taşlı-sopalı kavgada 2 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında borç-alacak nedeniyle başlayan tartışma büyüyerek taşlı- sopalı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iki grubun ayırmakta zorluk çekince havaya ateş açtı. Kavgada yaralanan B.K ve M.F., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.

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