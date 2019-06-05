Adıyaman’da iki grup silahlı kavga: 1 yaralı

Adıyaman’da iki grup arasında yaşanılan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi Eğriçay Parkı içerisinde iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kavgada henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıs tarafından pompalı av tüfeği ile Yunus Y. (24) isimli bir kişi bacağından vuruldu. Yaşanılan olaydan sonra kavgaya karışan zanlılar olay yerinden kaçarken bacaklarından vurulan Yunus Y., olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemeler de bulunarak kavgaya karışıp olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

