HABER

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 21:57 | Son Güncelleme

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Şeker idaresindeki 34 AAY 251 plakalı otomobil, Adıyaman-Malatya kara yolunun 34. kilometresinde Mustafa Yeşilyurt'un kullandığı 02 AN 019 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Gülşah Yetişkin, Abuzer Yetişkin, Fatih Teke ve Sadiye Demirci yaralandı.

Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2 yaşındaki Abuzer Yetişkin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, yaralılardan Gülşah Yetişkin'in de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince... İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince...
Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: Vatandaşların evlerine geçmesinde sakınca yok(Geniş Haber)Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: Vatandaşların evlerine geçmesinde sakınca yok(Geniş Haber)
Fotoğraf çekilmek için trenin üstüne çıktı, elektrik akımına kapıldıFotoğraf çekilmek için trenin üstüne çıktı, elektrik akımına kapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman ölü trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

BBP Genel Başkanı Destici: 'Türkiye İttifakı'na varız

BBP Genel Başkanı Destici: 'Türkiye İttifakı'na varız

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Memurların gözü bu haberde! Başvuru yapıldı

Memurların gözü bu haberde! Başvuru yapıldı

Havaalanındaki çirkin olay ortaya çıkardı! Bomba iddia

Havaalanındaki çirkin olay ortaya çıkardı! Bomba iddia

Binali Yıldırım'dan flaş 'seçim' açıklaması!

Binali Yıldırım'dan flaş 'seçim' açıklaması!

Erdoğan'dan Kızılcahamam Kampı kapanışında açıklamalar

Erdoğan'dan Kızılcahamam Kampı kapanışında açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fotoğraf çekilmek için trenin üstüne çıktı, elektrik akımına kapıldı

Marmaray'da feci olay! Üzerine çıktı ve...

Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: Ailelerin evlerine dönmelerinde sakınca yok

Esenyurt'ta son durum! Belediye Başkanı Bozkurt'tan açıklama

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor

İzmir’in Foça ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem

İzmir'de deprem! 3.4 şiddetinde salladı

Fenomen kardeşlere uyuşturucuya özendirme davası

Fenomen kardeşlere 10 yıl hapis istemi!

Çanakkale Boğazı'nda arızalı savaş gemisi römorkör tarafından çekildi

Boğazda ilginç görüntü! Savaş gemisi çekilerek götürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.