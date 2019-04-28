Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Şeker idaresindeki 34 AAY 251 plakalı otomobil, Adıyaman-Malatya kara yolunun 34. kilometresinde Mustafa Yeşilyurt'un kullandığı 02 AN 019 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Gülşah Yetişkin, Abuzer Yetişkin, Fatih Teke ve Sadiye Demirci yaralandı.

Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2 yaşındaki Abuzer Yetişkin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, yaralılardan Gülşah Yetişkin'in de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

