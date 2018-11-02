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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 01:23 | Son Güncelleme

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zeynel Abidin Özdiler idaresindeki 38 GE 779 plakalı otomobil, Yeni Mahalle 2. Çevre Yolu'nda Fevzi Çakmak Ortaokulu yakınında karşı yönden gelen Murat Eren'in kullandığı 23 LL 522 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Murat Eren yönetimindeki araçta bulunan Mahmut Yener yaralandı.

Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Kaza otomobil trafik kazası

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