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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 09:27 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’da, kavşakta çarpışan iki otomobildeki 10 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, kavşakta çarpışan iki otomobildeki 10 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece geç saatlerde Karapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Aziz Döndaş yönetimindeki 58 SC 886 plakalı otomobil ile Serkan Bal yönetimindeki 27 BM 015 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobillerin sürücüleri ile araçlarda bulunan Özge Mutlu, Yaren Döndaş, Güllü Döndaş, Ayşe Zengin, Nisa Altunsuyu, Hanım Bal, Songül Bal ve Halil Bal, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılarI Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralıAdıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralıAdıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

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