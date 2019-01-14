Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)- ADIYAMAN'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Olay gece saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Fırat Turgut idaresindeki 23 BY 837 plakalı otomobil karşı yönden gelen Mustafa Yıldırım'ın (27) kullandığı 02 BD 828 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobillerin sürücüleri ile otomobillerde bulunan Ozan Özer (22) ve Nahsen Özdemir (33) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İhbar ile olay yerine gelen polis kaza alanında inceleme yaparak soruşturma başlattı.

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