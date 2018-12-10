Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer K. yönetimindeki 02 BH 384 plakalı otomobil ile Selim B.'nin kullandığı 02 FA 310 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücü Selim B. ile otomobillerde bulunan Ahmet Tayyip B., Özge B., Filiz B. ve Gamze B. yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatılıd.

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