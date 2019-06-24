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Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 00:07 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN’da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Sümer Evler Mahallesi’de meydana geldi. Osman Şaşmaz yönetimindeki 02AL 794 plakalı otomobille Orhan Şimsek yönetimindeki 33 PT 348 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerden Osman Şaşmaz ile otomobillerdeki Ramazan Turhan, Emin Turhan, Murat Kara ve Yusuf Kara yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralıAdıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralıAdıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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