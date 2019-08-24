Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman),(DHA)- ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde çarpışan 2 otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, Besni-Gölbaşı Karayolu'nun 15'nci kilometresinde meydana geldi. Gölbaşı yönünde ilerleyen Fevzi Koca yönetimindeki 34 BUK 92 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Baydemir'in kullandığı 02 EE 721 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçların sürücüleri ile Fevzi Koca'nın beraberinde bulunan Rahime Koca, Rukiye Koca ve Esin Koca yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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