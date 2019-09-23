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Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 23:17 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’da aynı yönde ilerleyen 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.  Kaza gece saatlerinde Kahta- Adıyaman karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi.

Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da aynı yönde ilerleyen 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza gece saatlerinde Kahta- Adıyaman karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Yakup Konaç yönetimindeki 36 ER 187 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen Ahmet Çalgan yönetimindeki 02 LC 834 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile otomillerdeki Ömer Konaç, Lütfiye Çalgan ve Hanifi Çalgan yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralıAdıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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