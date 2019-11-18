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Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 17:25 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Sercan SAKAR/ KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Adıyaman-Kahta karayolunun 12’nci kilometresinde meydana geldi.
Yunus İlhan yönetimindeki 27 AAE 10 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Musa Akıncı'nın kullandığı 02 AAU 935 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüsüler Yunus İlhan ve Musa Akıncı ile otomobilde bulunan Elif Akıncı, Arzu Aslan ve Suphi Aslan yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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