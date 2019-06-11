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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı 6 kiş yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 20:09 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı 6 kiş yaralandı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Üçgöz köyü yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezinden Üçgöz köyü yönünde ilerleyen İlhan Erdoğan yönetimindeki 02 DZ 685 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Faruk Bolu idaresindeki 34 HL 2113 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki otomobil sürücüsü ile otomobillerde bulunan Özcan Bolu, Özlem Özlü, Mustafa Özlü ve Hamdi Şahin yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı 6 kiş yaralandıAdıyaman'da iki otomobil çarpıştı 6 kiş yaralandıAdıyaman'da iki otomobil çarpıştı 6 kiş yaralandı

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