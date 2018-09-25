Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 6 kişi yaralandı.

Mustafa Yıldırım idaresindeki 46 P 4159 plakalı otomobil, Gölbaşı-Elbistan karayolunun 12. kilometresinde Süleyman Şahin idaresindeki 06 BS 8052 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Hüseyin, Yusuf ve Hatice Yıldırım ve Besey Çolak yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Yusuf Yıldırım, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

