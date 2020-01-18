HABER
  4. Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 15:43 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Murat KURT/ KAHTA(Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kahta- Siverek karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi.
Muhammed Adıgüzel'ün idaresindeki 57 AY 677 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Samet Küçükavcı idaresindeki 45 C 8742 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler Küçükavcı ve Adıgüzel ile beraberlerinde bulunan Ali Gökmen (35), Enes Küçükavcı (30), Samet Küçükavcı (24), ve Ramazan Kasap (40) yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan sürücü Muhammed Adıgüzel'in hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çığlıkları duyan koştu! İnanılmaz... Çığlıkları duyan koştu! İnanılmaz...
Polisler, şehit meslektaşlarının oğluna sürpriz doğum günü yaptıPolisler, şehit meslektaşlarının oğluna sürpriz doğum günü yaptı
Kazaya yardım için duranlara araç çarptı! Çok sayıda yaralıKazaya yardım için duranlara araç çarptı! Çok sayıda yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir hata olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir hata olacaktır

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

İtalya'dan Türkiye ve Libya açıklaması

İtalya'dan Türkiye ve Libya açıklaması

Bu acının tarifi yok! 24 Ocak 2019'dan beri...

Bu acının tarifi yok! 24 Ocak 2019'dan beri...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika... Seyir halindeki metrobüste yangın! Seferler aksıyor

Metrobüste yangın çıktı! Seferler aksıyor

Kazaya yardım etmek için durup araçtan inenlere otomobil çarptı: 3’ü ağır 9 yaralı

Kazaya yardım için duranlara araç çarptı! Çok sayıda yaralı

Sosyal medyada tanıştılar, sonrası korkunç! Yalın ayak kaçarken kameraya yakalandı

Sosyal medyada tanıştığı kişinin evine gitti, sonrası korkunç

Eskişehir'deki tramvay tacizcisi tutuklandı

Tamvayda kadınların kabusu oldu!

Son dakika! Hasan Mezarcı hakkında soruşturma başlatıldı

Hasan Mezarcı'yla ilgili flaş gelişme

Antalya'da yaz gününü aratmayan görüntüler

Fotoğraflar az önce Antalya'dan geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.