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Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

11.11.2021 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Emrullah İ. idaresindeki 35 TPM 21 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi 3. Çevre Yolu'nda Hüseyin B. idaresindeki 02 AAL 734 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücü Hüseyin B. ile otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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trafik kazası Adıyaman

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