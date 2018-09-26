Adıyaman'da iş adamının otomobilinden 25 bin lira çalınması

Adıyaman'da bir iş adamının otomobilinden 25 bin lira çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İş adamı Sırrı Yılmaz'ın otomobilinden içerisinde 25 bin lira, çek ve kredi kartları olan çantanın çalınmasının ardından gözaltına alınan D.T, B.P, F.A. ve H.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bu arada şüphelilerden D.T'nin başkasının adına hazırladığı kimlik bilgilerini kullandığı, hakkında kesinleşmiş 4 yıl hapis cezasının bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerin, Türkiye genelinde bankaya giren birçok insanı takip ettikleri, araçlarının lastiklerini bıçakla kesip para hırsızlığı yaptıkları belirlendi.

24 Eylül'de iş adamı Sırrı Yılmaz'ın otomobilinden bankadan çıktıktan sonra içerisinde 25 bin lira, çek ve kredi kartları olan çantası çalınmıştı.

