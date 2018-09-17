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Adıyaman'da iş merkezinden havaya ateş açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 00:32 | Son Güncelleme

Adıyaman'da iş merkezinden havaya ateş açıldı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, bir iş merkezinden havaya ateş açıldı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'ndaki iş merkezinin içinden havaya aralıklarla 9 el ateş edildi.

Olay yerine gelen polis, inceleme yaptı. İş merkezi önünde mermi kovanları tespit edildi.

Polis ekipleri, havaya ateş açan kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

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Adıyaman İş merkezi polis

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