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Adıyaman'da izinsiz silah tamiri ve üretimi yapılan eve operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 20:15 | Son Güncelleme

Gölbaşı ilçesindeki operasyonda 7 tüfek, 3 tabanca ve mühimmat ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, jandarma ekiplerince izinsiz silah tamiri ve üretimi yapıldığı tespit edilen bir eve düzenlenen operasyonda 7 tüfek, 3 tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gölbaşı ilçesi Belören beldesinde izinsiz silah tamiri ve üretimi yapıldığı bilgisi üzerine M.Ç'ye ait eve operasyon düzenlendiği bildirildi.

Ekiplerce evde yapılan aramada 24 patlamamış tabanca fişeği, tabanca namlusu, 7 av tüfeği, 2 el yapımı tabanca, kuru sıkı tabanca, 82 fişek, 2 yedek tabanca namlusu ele geçirilen operasyonda, söz konusu malzemelere el konulduğu belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili gözaltına alınan M.Ç'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Jandarma ekipleri silah üretimi

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