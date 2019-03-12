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Adıyaman'da 'joker' operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 11:25 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, başkalarının yerine ehliyet sınavına girdikleri belirlenen 'joker' olarak tabir edilen 6 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, başkalarının yerine ehliyet sınavına girdikleri belirlenen 'joker' olarak tabir edilen 6 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ehliyet sınavlarına başkalarının yerine giren kişiler olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polisin 6 ay süren teknik ve fiziki takibi sonunda 'joker' diye tabir edilen kişilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda, M.T., A.D., M.K., M.K., A.Ç. ve E.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin işyeri ve adreslerinde yapılan aramada MTSK giriş dosyaları ele geçirildi.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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