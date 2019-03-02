HABER

Adıyaman'da kablo hırsızları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 15:28 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilde yapılan aramada bir internet servis sağlayıcısına ait kablo ile kabloları kesmek için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Adıyaman'da kablo hırsızları yakalandı

Mahir ALAN/ KAHTA(Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilde yapılan aramada bir internet servis sağlayıcısına ait kablo ile kabloları kesmek için kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçeye bağlı Koçtepe köyü yakınlarında şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada kablo kesme makası, kerpeten, ingiliz anahtarı, eldiven ve bir internet servis sağlayıcısına ait olduğu öğrenilen 170 metre kablo ele geçirildi. Jandarma otomobil sürücüsü A.I. ile yanındaki M.A.'yı gözaltına aldı. Otomobildeki malzemelere el konulurken, şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
FOTOĞRAFLI

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Sancaktepe’deki soba faciasında 2 çocuk hayatını kaybettiSancaktepe’deki soba faciasında 2 çocuk hayatını kaybetti
Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildiCinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Yerli uçak müjdesi! Tarih belli oldu

Yerli uçak müjdesi! Tarih belli oldu

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Günün en acı karesi! Teneşire bırakılan bebek toprağa verildi

Günün en acı karesi! Mezar başına 'ÇP 51' yazıldı

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.