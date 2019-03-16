Adıyaman'da kablo hırsızlığına 3 gözaltı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, kullanılmayan kağıt fabrikası binasından kablo çalan 3 kişi jandarmanın operasyonu ile gözaltına alındı.

Olay, merkeze bağlı Çemberlitaş köyünde meydana geldi. M.Ç. kendisine ait kullanılmayan kağıt fabrikası binasından kablo çalındığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yaptıkları incelemede kabloları Ş.B., H.İ.D. ve G.Ö.'nün çaldığını belirledi. Şüphelileri adreslerine yapılan operasyon ile gözaltına alan jandarma yaptığı aramada çalınan 100 metre kabloyu ele geçirdi. Ekipler, kabloyu sahibine teslim ederken 3 şüpheliyi sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

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