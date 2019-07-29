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Adıyaman'da kaçak avlanmış 3 bin kurbağa ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 15:03 | Son Güncelleme

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

Adıyaman'da bir otomobilde kaçak avlanmış 3 bin kurbağa ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman-Diyarbakır kara yolu Nissibi Köprüsü yakınlarında şüphe üzerine İ.İ. idaresineki otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, çuvallar içerisinde kaçak avlanan 3 bin kurbağa bulundu.

Otomobildeki İ. İ, A.Y, V. İ, H.İ. ve S.İ. gözaltına alındı.

Kurbağalar doğaya salınmak üzere Gerger İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman kurbağa

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