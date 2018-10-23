Adıyaman'da kaçak kazı operasyonu: 6 gözaltı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, sit alanında kaçak kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suvarlı beldesindeki 3. derecede sit alanı olan Meşe Tepe mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi.

Ekipler, sit alanında kazı yapan 6 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerle birlikte 2 levye, çekiç, keser, kürek, balyoz, jeneratör, 3 hilti ucu, 2 hilti, matkap ve 30 metre kablo ele geçirildi.

