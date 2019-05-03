HABER

Adıyaman'da kaçak kazı yapan iki kişi suçüstü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 12:16 | Son Güncelleme

Adıyaman'da kaçak kazı yapan iki kişi suçüstü yakalandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, sit alanında kaçak kazı yapan iki kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede birinci derece arkeolojik sit alanı olan Oyratlı Höyüğü'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

F.K. ve İ.K. sit alanında, kazıda kullandıkları malzemeler ve av tüfeğiyle suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü.

Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp... Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp...
Niğde'de, dolunun vurduğu meyve bahçelerinde hasar tespitiNiğde'de, dolunun vurduğu meyve bahçelerinde hasar tespiti
Uydu verilerinden yer hareketlerini ve atmosferik değişimlerini izleyen analiz merkezi geliştirdilerUydu verilerinden yer hareketlerini ve atmosferik değişimlerini izleyen analiz merkezi geliştirdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Jandarma kaçak kazı operasyon

En Çok Okunan Haberler

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Fenomen dizi Çukur'dan final sürprizi!

Fenomen dizi Çukur'dan final sürprizi!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

Hastaneye kaldırılmıştı! İşte son durumu...

Hastaneye kaldırılmıştı! İşte son durumu...

HDP'li Ayhan Bilgen'den MHP'li başkana iş teklifi!

HDP'li Ayhan Bilgen'den MHP'li başkana iş teklifi!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrenince bakın ne yaptı

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrenince bakın ne yaptı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a soruşturma!

İçişleri Bakanlığı'ndan Bolu Belediye Başkanı'na soruşturma!

Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Toplam 93 terörist etkisiz hale getirildi

Az önce açıklandı! Onlarca terörist öldürüldü

Üniversite öğrencilerinin gözü 1 haftadır burada! 'Saat gibi bakıyoruz'

1 haftadır gözleri orada! 'Saat gibi bakıyoruz'

Metina bölgesine operasyon!

Metina bölgesine operasyon!

Antalya'da 'tuta' alarmı! 10 yıldır bu sorunu çözmeye çalışıyorlar ama...

Kabusları geri döndü! Bir kenti alarma geçiren olay

Spiker Kübra Eken’i darp eden Bülent Eken'in cezası onandı

Spiker Kübra Eken’i darp eden Bülent Eken'in cezası onandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.