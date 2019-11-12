HABER

Adıyaman'da kaçak nargile tütününe 1 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 21:25 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, polisin yaptığı operasyonda 116 kilo kaçak nargile tütünü ile 2 bin 600 kaçak sigar makaronu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.  İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde kaçak nargile tütünü sattığı belirlenen işyerine operasyon düzenledi.

Adıyaman'da kaçak nargile tütününe 1 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, polisin yaptığı operasyonda 116 kilo kaçak nargile tütünü ile 2 bin 600 kaçak sigar makaronu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde kaçak nargile tütünü sattığı belirlenen işyerine operasyon düzenledi. Ekipler yaptığı aramalarda 116 kilo kaçak nargile tütünü ile 2 bin 600 bandrolsüz kaçak sigara makaronu ele geçirdi. Malzemelere el koyan polis işyeri sahibi M.P.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti
Başkent'in ilk 10 yılı görücüye çıktıBaşkent'in ilk 10 yılı görücüye çıktı
Derede erkek cesedi bulundu (2)Derede erkek cesedi bulundu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber...

Hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber...

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

İstanbul'da silahlı saldırı!

İstanbul'da silahlı saldırı!

Canlı yayında 'ajan' tartışması

Canlı yayında 'ajan' tartışması

CHP'den Erdoğan'ın 10 Kasım'daki konuşmasına sert tepki!

CHP'den Erdoğan'ın 10 Kasım'daki konuşmasına sert tepki!

Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı tampon bölgede bekliyor

Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı tampon bölgede bekliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB'den Türk-Rus ortak devriyesi ile ilgili yeni açıklama

MSB'den 'ortak kara devriye' açıklaması!

İletişim Başkanı Altun'dan 'ABD' açıklaması!

İletişim Başkanı Altun'dan 'ABD' açıklaması!

Son dakika: Ahmet Altan gözaltına alındı!

Ahmet Altan gözaltına alındı!

Özel ekip kuruldu, sır cinayet çözüldü! Cenazede ağlayarak başsağlığı dilemiş

Özel ekip kuruldu, sır cinayet çözüldü! Cenazede ağlayarak başsağlığı dilemiş

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 6 terörist öldürüldü

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

34 hamile çocuk skandalında doktor 'Adnan hocacı' çıktı!

34 hamile çocuk skandalında doktor 'Adnan hocacı' çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.