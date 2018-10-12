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Adıyaman'da kaçakçılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 20:24 | Son Güncelleme

Operasyonda kaçak nargile malzemeleri bulundu, Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı nargile malzemeleri ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 4 farklı imalathanede kaçak yollarla nargile tütünü imal edildiği bilgisini aldı.

Tespit ettikleri imalathanelere operasyon düzenleyen ekipler, 1 milyon lira değerinde olduğu değerlendirilen nargile tütünü, gliserin, aroma çeşitleri ve imalathanelerde kullanılan çeşitli makineler ele geçirdi.

Operasyonda Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Adıyaman kaçak nargile malzemeleri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri

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