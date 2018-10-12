Adıyaman'da kaçakçılık operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı nargile malzemeleri ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 4 farklı imalathanede kaçak yollarla nargile tütünü imal edildiği bilgisini aldı.

Tespit ettikleri imalathanelere operasyon düzenleyen ekipler, 1 milyon lira değerinde olduğu değerlendirilen nargile tütünü, gliserin, aroma çeşitleri ve imalathanelerde kullanılan çeşitli makineler ele geçirdi.

Operasyonda Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

