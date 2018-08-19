Adıyaman'da kaçan boğa güçlükle yakalandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, caddede sürücülere zor anlar yaşattı. Araçların arasında koşan boğa, uzun çabalar sonucu yakalandı.
Besici Ramazan Akel'in, Bahçelievler Mahallesi'ndeki hayvan pazarına satmaya götürdüğü boğa, kaçtı. Gölbaşı Caddesi'nden Atatürk Caddesi'ne, oradan da Atatürk Bulvarı'na kadar koşan boğayı yakalamak için sahibi ile vatandaşlar seferber oldu. Uzun süre trafikteki araçların arasında koşan ve sürücülere zor anlar yaşatan boğa, refüjde yakalanıp bağlandıktan sonra kamyonetle götürüldü.
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