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Adıyaman'da kaçırılan çocuk 2 saat sonra bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 20:00 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da evinin önünde oynarken, şüpheli bir kişi tarafından kandırılarak kaçırılan M.Y. (7), 2 saat sonra 3 sokak ötede bulundu.

Adıyaman'da kaçırılan çocuk 2 saat sonra bulundu

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da evinin önünde oynarken, şüpheli bir kişi tarafından kandırılarak kaçırılan M.Y. (7), 2 saat sonra 3 sokak ötede bulundu. Çocuk ailesine teslim edilirken, şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin önünde oynayan M.Y.'nin yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, iddiaya göre çocuğa yiyecek alacağını söyleyip elinden tutarak götürdü. Bir süre sonra çocuğunun sokakta olmadığı fark eden ailesi aramaya başladı. Aile, çocuklarını bulamayınca durumu polise bildirdi. Mahalleye gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Ekipler yaptıkları araştırmada M.Y.'nin bir kişi tarafından elinden tutularak götürüldüğünü belirledi. Ekipler, çocuk ile yanındaki şüpheliyi bulmak için çalışma geniş kapsamlı çalışma başlattı. Aramalar sırasında ekipler Mustafa'yı 2 saat sonra evinin 3 sokak ötesinde buldu.
Çocuk Şube'de bilgisine başvurulan çocuk, ailesine teslim edildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Adıyaman'da kaçırılan çocuk 2 saat sonra bulunduAdıyaman'da kaçırılan çocuk 2 saat sonra bulunduAdıyaman'da kaçırılan çocuk 2 saat sonra bulunduAdıyaman'da kaçırılan çocuk 2 saat sonra bulundu

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